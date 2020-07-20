Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? YÖK 2020 Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!

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Üniversite ve başarı sıralaması belli oldu mu? 2020 Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!

Üniversite sınavının ardından aday öğrenciler, sınav sonuçları ve tercihler için beklemeye koyuldu. Bu noktada, Atlas tercih robotu ile 2020 üniversite ve başarı sıralamaları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, YÖK Atlas tercih robotu ekranı ile üniversitelerin ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Peki, 2020 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte, YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı ve üniversite taban puanları...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 07:45 Son Güncelleme: 20.7.2020 07:45 ABONE OL
Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020 belli oldu mu? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!

Üniversite ve başarı sıralaması 2020, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Sınav sonuçlarını ve akabinde tercihleri bekleyen milyonlarca aday, başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Yükseköğretim Kurumu tarafından hizmete sunulan Atlas YKS tercih robotu ile de üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri sorgulama işlemleri kolaylıkla gerçekleştiriliyor.

YKS 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yaşanan bu durum üzerine, Atlas tercih robotu ekranı ile 2020 üniversite başarı sıralaması merak edilmeye başlandı. 2020 yılı için iki yıllık (ön lisans) ve dört yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın taban puanlarına ise Atlas tercih robotu giriş ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU GİRİŞ EKRANI

Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, YÖK Atlas tercih robotu ekranı;

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020 belli oldu mu? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020 belli oldu mu? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020 belli oldu mu? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020 belli oldu mu? YÖK Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!
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Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? YÖK 2020 Atlas tercih robotu ile YKS ön lisans ve lisans bölümlerin taban puanları!
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