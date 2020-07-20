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esas puan nedir? () ne demek, nasıl hesaplanır?

tarafından tercihlerinin başlamasıyla birlikte esas puan hakkında araştırmalar hız kazandı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. TEOG sistemi ile birlikte çıkan puanı sisteminde okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Buna göre; nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:55 ABONE OL
Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?

esas puan, tarafından tercih döneminin başlamasıyla beraber araştırılan konular arasında yer aldı. Uzun süren sınav maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan ve tercih dönemine giren öğrenciler aldıkları puanlara göre iyi bir lisede eğitim görmek isteyecek. merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Peki nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NEDİR?

LGS tercih dönemi tüm hızıyla sürüyor. Adayların tercih döneminde en çok merak ettikleri konuların başında ise yerleştirmeye esas puan geliyor. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) NASIL HESAPLANIR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir. LGS tercih döneminde merak edilen '' YEP puanı nasıl hesaplanır?'' sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

İşte, Yerleştirmeye esas puan (YEP) hakkında merak edilenler...

Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?

YEP NASIL ÖĞRENİLİR?

Esas Puan, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda yani puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.

YEP PUANI NASIL HESAPLANIR?

YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile beraber Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700'lük şeklinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanlarıyla beraber toplanır ve ikiye bölünür.

Kısaca anlatmak gerekirse, bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.

YEP NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir.

Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?
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Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?
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