MEB ile lise kontenjanları ve LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri burada! LGS kontenjanları ile lise taban puanları 2020

LGS sonuçları açıklandı ve lise tercihleri bugün başlıyor. Tam bu noktada ise LGS taban puanları ve lise kontenjanları ile yüzdelik dilimler olmaktadır. Tercih dönemi için MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Haberimizin içerisinden lise kontenjanları ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte (Fen, Özel ve Anadolu liseleri) LGS kontenjanları ile lise taban puanları 2020

LİSE KONTENJANLARI, LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 20 Temmuz 2020 bugün başlayacak tercihler içinse yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve LGS taban puanları gibi pek çok konu hakkında araştırmalar başladı.