Adrese dayalı okul sorgulama 2020: Adrese dayalı lise sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

LGS sınavı ile birlikte öğrenciler adresinlerine en yakın liseleri tercih edebilecekler. Adresine en yakın okula kayıt olabilmesini amaçlayan adrese dayalı okul sorgulama işlemleri de bu bakımdan önem arz ediyor. Peki; Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır? İşte adrese dayalı okul sorgulama 2020

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA 2020

2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda eğitim görecek olan öğrencilerin kayıtları için ikametgah bilgileri esas alınacak.

Adrese dayalı liseler 2019 listesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde yer alan 'Okullar ve Diğer Kurumlar' sekmesinden okullar görünebiliyor.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı lise kayıtları için LGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Adrese dayalı okul sorgulama işlemleri ilkokul, ortaokul ve lise için yapılabiliyor. MEB'in hizmete açtığı sayfadan il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilen kişiler bölgedeki okulların listesine ulaşabiliyor.

İşte adrese dayalı lise sorgulama işlemleri ve tüm detaylar…