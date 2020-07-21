2020 AÖF yaz okulu KAYIT EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıt döneminin başlamasıyla beraber binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisi işlemlerine başladı. Öğrenciler açıköğretim diplomalarını alabilmek amacıyla gereken not ortalamasına ulaşmak istiyor. Dönem içi girdiği sınavlarda geçer not alamayan kişiler ise AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı!

2020 AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Bu yıl üç ders sınavı kaldırılıp yerine yazın verilen AÖF yaz okulu eğitiminin verilecek olması öğrenciler adına büyük avantaj sağlayacak. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Yapılan açıklamaya göre; kayıtlar 28 Temmuz'a kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleşecek.