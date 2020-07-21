2020 AÖF yaz okulu KAYIT EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

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2020 yaz okulu KAYIT EKRANI: AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

öğrencilerinin kayıt işlemlerine başladığı yaz okulu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dönem içerisindeki derslerinde ortalamasını yükseltmesi gereken öğrencilere büyük avantaj sağlayacak olan yazın verilecek bu eğitim ile vatandaşlara kaldıkları derslerden geçebilmek için fırsat olacak. Peki, Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı!

Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:57 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:58 ABONE OL
AÖF yaz okulu kayıt ekranı: Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

yaz okulu kayıt döneminin başlamasıyla beraber binlerce öğrencisi işlemlerine başladı. Öğrenciler diplomalarını alabilmek amacıyla gereken not ortalamasına ulaşmak istiyor. Dönem içi girdiği sınavlarda geçer not alamayan kişiler ise AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı!

2020 AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Bu yıl üç ders sınavı kaldırılıp yerine yazın verilen AÖF yaz okulu eğitiminin verilecek olması öğrenciler adına büyük avantaj sağlayacak. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Yapılan açıklamaya göre; kayıtlar 28 Temmuz'a kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu kayıt ekranı: Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

'nin resmi sitesinde bulunan kayıt otomasyonu butonuna tıklayarak ulaşılan sayfada yaz okulu başvuru ekranına kendi bilgilerinizle giriş yaparak yaz okulu kayıt işleminizi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  1. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
  2. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
  3. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
  4. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
  5. Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
  6. Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
  7. Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.
  8. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
  9. Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.
AÖF yaz okulu kayıt ekranı: Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ!

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti,

  • Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,
  • Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,
  • Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,
  • Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,
  • Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL
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2020 AÖF yaz okulu KAYIT EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
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