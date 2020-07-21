10-20 Temmuz tarihlerinde final sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatına devam eden öğrenciler final sınavlarının ardından sonuçlar için beklemeye koyuldu. Koronavirüs salgını sebebiyle onlıne olarak yapılan sınavlar 20 Temmuz saat 23.59'da sona ermişti. Bir önceki sınav sonuçlar üç gün içinde açıklanırken gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sonuçlarına çevrildi. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF final sonuçları sorgula! Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınavları 10-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında onlıne olarak gerçekleştirildi. Corona virüs salgını birçok kurumun uygulamalarında değişiklikler yapmasına ve örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin almasına neden olurken birçok vatandaş AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte ayrıntılar…