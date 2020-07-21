2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Okulların açılmasına haftalar kala veliler okul kayıtlarına ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. Birinci ve beşinci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak E Okul sistemi üzerinden yapılacak olup ilkokul kayıtları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki; Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul MEB ile 2020 (ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul) Okul kayıtları ne zaman başlıyor?
Çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıtları ne zaman başlıyor gibi pek çok sorunun yanıtını araştıran ebeveynlerin sayısı giderek artıyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci ve beşinci sınıf kayıtları henüz açılmadı. Haberimizin içerisinden okul kayıtları sorgulama işlemleri ile konu ile ilgili diğer detaylara ulaşabilirsiniz.
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi henüz açıklanmadı
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:
MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.
İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:
"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."
OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
E OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.