EBA online LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı: EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır?

EBA tercih danışmanlığı, LGS sonuçlarının ardından tercih dönemine giren öğrenciler için hizmete girdi. Eğitim hayatını iyi bir lisede devam ettirmek isteyen öğrenciler danışmanlık hizmetinden onlıne olarak yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Temmuz'da başlayan tercih döneminde danışmanlık hizmetinin canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA online LGS tercih danışmanlığı ekranı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için 20 Temmuz'dan itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını açıklayarak, 'Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.' dedi.
LGS tercihleri tüm hızıyla sürüyor. Lise tercihleri döneminde tercih danışmanlığı hizmeti almak isteyenler için EBA tercih danışmanlığı yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca öğrenci ve veli '' EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır?'' sorusuna yanıt ararken tüm detayları haberimizde derledik.
İşte EBA tercih danışmanlığı hakkında merak edilenler…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için 20 Temmuz'dan itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını açıklayarak, 'Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.' dedi.
EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA online tercih danışmanlığı EBA'daki canlı ders sistemi üzerinden verilecek. Yukarıdaki ekran üzerinden giriş yapabilirsiniz.
"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."
Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle iletişime geçecek." diye konuştu.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacak. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.