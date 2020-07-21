MEB ile AÖL sınav yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? TIKLA ÖĞREN

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MEB ile ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? TIKLA ÖĞREN

Lise eğitimlerine çeşitli nedenlerden ötürü dışarıdan devam eden öğrencilerini yakından ilgilendiren araştırılmaya başlandı. Açık Lise 2.dönem sınavlarına az bir zaman kala Açık Lise sınav yerleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Çok sayıda öğrencinin katılım göstereceği Açıköğretim Lisesi 2.dönem sınavları için geri sayım başladı. Peki; AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 21.7.2020 07:22 Son Güncelleme: 21.7.2020 07:22 ABONE OL
Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav giriş belgesi sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde 2.dönem sınavları yapılacak. Sınava katılım gösterecek olan öğrencilerin gündeminde ise (sınav giriş belgesi) yer almaktadır. Giriş belgelerinin ise sınav tarihinden yaklaşık 5 gün önce erişime açılması tahmin edilmektedir. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? belli oldu mu?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2020 AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ BELLİ OLDU MU?

AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Sınav öncesi Açık Lise sınav giriş yerleri merak edilmeye başlandı. Gözlerini MEB'e çeviren öğrenciler ise gelecek resmi açıklamayı beklerken AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav giriş belgesi sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL SINAV TAKVİMİ

Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav giriş belgesi sınav yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Lisesi AÖL sınav yerleri belli oldu mu?
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MEB ile AÖL sınav yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2020 AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? TIKLA ÖĞREN
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