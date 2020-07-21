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Gözler MEB'e çevrildi... açıklandı mı? Açık Lise (sınav yerleri) nasıl alınır?

25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 2.dönem Açık Lise sınavları için heyecan dorukta. Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin gündeminde yer sınav giriş belgesi araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip edenler gelecek resmi açıklamayı da merakla bekliyorlar. Sınava az bir zaman kala araştırmaları başladı. Peki; ? Açık Lise (sınav yerleri) nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:44 ABONE OL
Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi sınav yerleri nasıl alınır?

Açık Lise sınavlarına az bir zaman kala sınav yerleri hakkındaki araştırmalar artmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı, sınav giriş belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı gibi pek çok gerekli belgenin sınav esnasında öğrencilerin yanında bulundurması gerekiyor. Sınava nerede ve hangi okula gireceklerini öğrenmek isteyen Açık Lise öğrencileri ise belli oldu mu, ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; ? (sınav yerleri) nasıl alınır?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav öncesi AÖL sınav giriş belgesi araştırmaları sürüyor. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi sınav yerleri nasıl alınır?

AÖL SINAV TAKVİMİ

Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.

Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi sınav yerleri nasıl alınır?
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Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır?
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