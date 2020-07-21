Gözler MEB'e çevrildi... AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır?

Açık Lise sınavlarına az bir zaman kala sınav yerleri hakkındaki araştırmalar artmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı, sınav giriş belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı gibi pek çok gerekli belgenin sınav esnasında öğrencilerin yanında bulundurması gerekiyor. Sınava nerede ve hangi okula gireceklerini öğrenmek isteyen Açık Lise öğrencileri ise AÖL sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır?
AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav öncesi AÖL sınav giriş belgesi araştırmaları sürüyor. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:
Öçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.
Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.