Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı 16 bin 239 olarak açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından kontenjan kılavuzu yayımlandı. Hal böyle olunca hemşirelik fakültesinde okumak isteyen öğrenciler hemşirelik fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başladılar. Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Haberimizin içerisinde yer alan kılavuzdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.