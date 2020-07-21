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ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

Üniversite kontenjanları ve taban puanları öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında yerini alıyor. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki; ve kontenjanları neler? İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:34 Son Güncelleme: 21.7.2020 16:43 ABONE OL
İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından kontenjan kılavuzu yayımlandı. Hal böyle olunca işletme fakültesinde okumak isteyen öğrenciler işletme fakültesi taban puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başladılar. İşte İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

İŞLETME FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Haberimizin içerisinde yer alan kılavuzdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İşletme Fakültesi taban puanları ve kontenjanları
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