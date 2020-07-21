Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Memur olma hayali kuran adaylar için geç başvuru süreci başladı. Lisans başvurularını tamamlayıp sınava girmek isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuruları belli oldu. Peki KPSS lisans geç başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavı başvuru tarihleri

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS lisans başvuruları 22-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular saat 23:59'da tamamlanacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı. Böylelikle '' KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte KPSS lisans geç başvuruları ve ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri…