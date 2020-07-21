MEB 2020 LGS tercih robotu ile Lise tercihleri devam ediyor! e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

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2020 tercih robotu ile Lise tercihleri devam ediyor! e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Geçtiğimiz gün itibarıyla milyonlarca öğrencinin beklediği 2020 tercihleri de başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar aldıkları puanları baz alarak en iyi lise eğitimini alabilecekleri okulu bulmak amaçlı e okul ile sağlanan robotu ile detayları araştırıyor. Her öğrencinin toplamda 10 adet okul seçerek tercihini tamamlama hakkı bulunurken bu tercihlerde okulların yüzdelik dilimleri büyük önem taşıyor. Peki, ve e Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise tercileri nasıl yapılır? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 07:40 Son Güncelleme: 21.7.2020 07:40 ABONE OL
LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Liselere Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar geçtiğimiz hafta aldıkları puanları öğrenirken tercih maratonu ise 20 Temmuz yani dün başladı. Bu kapsamda adaylar aldıkları puanlara uygun en iyi liseye gidebilmek için 10 tercih hakkından faydalanarak 2020 robotu ile düzenleyip seçimlerini e okul öğrenci girişi ekranı üzerinden sisteme girecek. Sonuçlar ise Ağustos ayında belirlenen tarihte belli olacak. Peki, ve e Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise tercileri nasıl yapılır? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı…

2020 LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ E OKUL ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Lise tercihleri için heyecan dolu süreç geçtiğimiz gün başladı. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında sürecek olan işlemlerde adaylar LGS tercih robotu üzerinden yardım alarak E okul öğrenci girişi ile en fazla 10 okul seçimini sisteme girebilecek…

LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul..gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü,

LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video

LGS tercih robotu ile 2020 Lise tercihleri devam ediyor! MEB e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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MEB 2020 LGS tercih robotu ile Lise tercihleri devam ediyor! e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?
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