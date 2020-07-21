MEB 2020 LGS tercih robotu ile Lise tercihleri devam ediyor! e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Liselere Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar geçtiğimiz hafta aldıkları puanları öğrenirken LGS tercih maratonu ise 20 Temmuz yani dün başladı. Bu kapsamda adaylar aldıkları puanlara uygun en iyi liseye gidebilmek için 10 tercih hakkından faydalanarak 2020 LGS tercih robotu ile düzenleyip seçimlerini e okul öğrenci girişi ekranı üzerinden sisteme girecek. Sonuçlar ise Ağustos ayında belirlenen tarihte belli olacak. Peki, MEB ve e Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise tercileri nasıl yapılır? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı…

2020 LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ E OKUL ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Lise tercihleri için heyecan dolu süreç geçtiğimiz gün başladı. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında sürecek olan işlemlerde adaylar LGS tercih robotu üzerinden yardım alarak E okul öğrenci girişi ile en fazla 10 okul seçimini sisteme girebilecek…