MEB 2020 LGS tercih robotu ile Lise tercihleri devam ediyor! e Okul öğrenci girişi ile LGS - lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Liselere Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adaylar geçtiğimiz hafta aldıkları puanları öğrenirken LGS tercih maratonu ise 20 Temmuz yani dün başladı. Bu kapsamda adaylar aldıkları puanlara uygun en iyi liseye gidebilmek için 10 tercih hakkından faydalanarak 2020 LGS tercih robotu ile düzenleyip seçimlerini e okul öğrenci girişi ekranı üzerinden sisteme girecek. Sonuçlar ise Ağustos ayında belirlenen tarihte belli olacak. Peki, MEB ve e Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise tercileri nasıl yapılır? İşte LGS tercih robotu ve e okul lise tercih ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Lise tercihleri için heyecan dolu süreç geçtiğimiz gün başladı. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında sürecek olan işlemlerde adaylar LGS tercih robotu üzerinden yardım alarak E okul öğrenci girişi ile en fazla 10 okul seçimini sisteme girebilecek…
LGS TERCİH ROBOTU 2020
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü,
kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.