LGS’de tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün başlayan tercih başvuruları, 29 Temmuz Saat 17.00'ye kadar alınacak. MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralığında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için 10 tercih yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020'de "http:// www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.