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Son Dakika Haberi | tercih kılavuzu yayınlandı! 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı

’den gelen son dakika haberine göre tercih kılavuzu yayımlandı. Bir milyonu aşkın öğrencinin iyi bir üniversite hayali ile girdiği YKS sonrası üniversite tercihleri için heyecanlı geri sayım başlamış ve YKS tercih robotu ile öğrenciler uygun okulları araştırmaya başlamıştı. ÖSYM’den beklenen açıklama geldi ve YKS tercih kılavuzu resmi olarak yayımlandı. İçin tercih tarihleri ve izlenecek adımlar ile ilgili detaylı bilgileri barındıran YKS tercih kılavuzu bu başlık altında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 15:07 Son Güncelleme: 21.7.2020 16:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı

tercih kılavuzu ile ilgili son dakika haberi geldi ve 2020 kılavuzu tarafından yayımlandı. Yüz binlerce öğrencinin başarı için ter döktüğü 2020 YKS sınavı sonrası üniversite tercihleri için maraton başladı. Yayımlanan YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından belirlenen tercih tarihleri ile birlikte, üniversite adayı gençlerin izlemesi gereken tercih yapma adımlarını içeriyor. Peki, 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzu içerisinde neler var? Paylaşılan metnin tamamı ve adayların dikkat etmesi gereken noktalar, aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM 2020 YKS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı
Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı
Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı
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Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı
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