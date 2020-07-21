Son Dakika Haberi | YKS tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM 2020 tercih kılavuzu ver tarihleri yayınladı

YKS tercih kılavuzu ile ilgili son dakika haberi geldi ve 2020 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yüz binlerce öğrencinin başarı için ter döktüğü 2020 YKS sınavı sonrası üniversite tercihleri için maraton başladı. Yayımlanan YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından belirlenen tercih tarihleri ile birlikte, üniversite adayı gençlerin izlemesi gereken tercih yapma adımlarını içeriyor. Peki, 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzu içerisinde neler var? Paylaşılan metnin tamamı ve adayların dikkat etmesi gereken noktalar, aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM 2020 YKS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."