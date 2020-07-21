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haberi: tercih tarihleri açıklandı! ?

Başkanı Halis Aygün tercihlerinin yapılacağı tarihi olarak duyurdu. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS tercihlerini 6-14 Ağutos tarihlerinde gerçekleştirecek. Tercihler 'http://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılacak.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:59 Son Güncelleme: 21.7.2020 14:11 ABONE OL
Son dakika haberi: YKS tercih tarihleri açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tarih belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercihlerinin yapılacağı tarihleri açıklayarak, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak." dedi.

KILAVUZ BUGÜN YAYIMLANACAK

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Son dakika haberi: YKS tercih tarihleri açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
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