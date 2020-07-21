Son dakika haberi: YKS tercih tarihleri açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tarih belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercihlerinin yapılacağı tarihleri açıklayarak, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak." dedi.
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 21, 2020
2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU'den yapacaklardır.
Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim
KILAVUZ BUGÜN YAYIMLANACAK
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.