Bu yıl üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversiteler açılacak mı?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde ilk sırada yer alan üniversitelerin açılış tarihi hakkında araştırmalar başladı. Geçtiğimiz bahar yılını uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam ettiren öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı için detayları merak ediyor. Bilindiği üzere normal şartlarda her Eylül ayında açılan üniversiteler bu yıl ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı milyonlarca ön lisans ve lisans öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. Gözler YÖK'ten gelecek resmi açıklamaya çevrilmişken henüz konuya ilişkin net bir bilgi gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.