Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek ve nasıl hesaplanır?

Yerleştirmeye esas puan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih döneminin başlamasıyla beraber araştırılan konular arasında yer aldı. Uzun süren sınav maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan ve tercih dönemine giren öğrenciler aldıkları puanlara göre iyi bir lisede eğitim görmek isteyecek. YEP merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Peki Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?
LGS tercih dönemi tüm hızıyla sürüyor. Adayların tercih döneminde en çok merak ettikleri konuların başında ise yerleştirmeye esas puan geliyor. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.
YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir. LGS tercih döneminde merak edilen '' YEP puanı nasıl hesaplanır?'' sorusunun yanıtını haberimizde derledik.
İşte, Yerleştirmeye esas puan (YEP) hakkında merak edilenler...
Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.
YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile beraber Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700'lük şeklinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanlarıyla beraber toplanır ve ikiye bölünür.
Kısaca anlatmak gerekirse, bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.
YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir.