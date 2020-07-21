Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek ve nasıl hesaplanır?

Yerleştirmeye esas puan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih döneminin başlamasıyla beraber araştırılan konular arasında yer aldı. Uzun süren sınav maratonun ardından sınav sonuçlarına kavuşan ve tercih dönemine giren öğrenciler aldıkları puanlara göre iyi bir lisede eğitim görmek isteyecek. YEP merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Peki Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NEDİR?

LGS tercih dönemi tüm hızıyla sürüyor. Adayların tercih döneminde en çok merak ettikleri konuların başında ise yerleştirmeye esas puan geliyor. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) NASIL HESAPLANIR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir. LGS tercih döneminde merak edilen '' YEP puanı nasıl hesaplanır?'' sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

İşte, Yerleştirmeye esas puan (YEP) hakkında merak edilenler...