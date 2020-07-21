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sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!

Türkiye’de milyonlarca öğrencinin girdiği sınav sonuçları büyük bir heyecan ile bekleniyor. Milyonlarca öğrenci beklenen büyük tarih olarak 28 Temmuz’a gözlerini çevirmiş durumda. Peki, ne zaman açıklanacak? 28 Temmuz tarihinde YKS sınav sonuçları açıklanması ile birlikte milyonlarca öğrenciyi, tercih heyecanı saracak. İşte YKS sınav sonuçları takvimi…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:50 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tamamlanmasının ardından, milyonlarca öğrenciyi YKS sınav sonuçları heyecanı sarmış durumda. Üniversite sınavı sonucu ile beraber tercihlerde kullanılacak olan puanlar belli olacak ve öğrencilerin istedikleri üniversiteye girip giremeyecekleri netleşecek. Bu doğrultuda, 'nin daha önceden duyurduğu tarihi de giderek yaklaşıyor.

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU TARİHİ!

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi paylaşıldı.

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bununla beraber, üniversite sınavı sonucu sorgulama sayfası üzerindeki hareketlilik de arttı. Belirli aralıklarla ÖSYM AİS sayfasını kontrol eden adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı;

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sonuçları için tarih verildi.

YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM YKS sınav sonuçları takvimi belli oldu!
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