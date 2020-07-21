YKS tercih kılavuzu ve taban puanları ÖSYM tarafından yayınlandı! 2020 Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

1 milyona yakın öğrencinin, heyecanla sonuçlarını beklediği YKS sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile birlikte ise, tercih işlemleri için heyecan sardı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite adayı gençlerin izlemesi gereken tercih yapma adımları bulunuyor. Peki, 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzu içerisinde neler var? Paylaşılan metnin tamamı ve adayların dikkat etmesi gereken noktalar, aşağıda yer almaktadır.
Haberimizin içerisinden ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanlarını bulabilirsiniz…
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır. 2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.