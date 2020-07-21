YKS tercih şartları kılavuzun yayınlanmasıyla beraber milyonların gündemindeki yerini aldı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre; adaylar belirtilen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, aldıkları puan türüne uygun yükseköğretim programlarını tercihlerine yazarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Peki, YKS tercih şartları nelerdir? Kimler YKS puanı ile üniversite tercihi yapabilir?

YKS TERCİH ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylar YKS kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber tercih yapabilmeleri için gereken şartları merak etmeye başladı. Bu kapsamda kişilerin Lisans programlarına yerleşebilmelerinin en büyük şartı elbette ki baraj puanı.

Lisans programına yerleşmek isteyen kişilerin 170 baraj puanının üzerinde bir puana sahip olması gerekmektedir.

YKS puanı ile Kimler Tercih Yapabilir?

1.Ön Lisans Programları ve Özel Yetenek Sınavları İçin:

TYT Puanı 150 ve üzeri olan adaylar meslek yüksekokullarını (2 yıl) tercih edebilir. Aynı zamanda bu adaylar üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına da başvurabilir.

2.Lisans Programları İçin:

TYT Puanı 150 ve üzeri ve AYT Puan türlerinden her hangi birisinin 180 ve üzeri puan olması durumunda aday Fakülte ve Yüksekokulları (4,5,6 yıl) tercih edebilir.

YKS adaylarının kaç tercih hakkı olacak?

Adayların 24 tercih hakkı olacaktır. Adayların 24 tercihin hepsini de doldurmak zorunda değildir.

Son dakika haberi: YKS tercih tarihleri açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?