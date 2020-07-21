ÖSYM ile YKS 2020 üniversite tercihi nasıl ve hangi siteden yapılacak, ne zaman başlayacak? YKS tercih işlemleri nasıl yapılır?

Biraz önce gelen son dakika bilgisi ile beraber üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. ÖSYM başkanı Halis Aygün; YKS tercih kılavuzunun bugün içerisinde adayların erişimine açılacağı bilgisini verirken adayların gözü ÖSYM resmi sitesine çevrildi. Peki, 2020 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nereden yapılır? İşte tüm detaylar…
Üniversite sınavına katılım sağlayan adayların heyecan dolu bekleyişi sürerken tercih maratonunun başlayacağı o tarih açıklaması ÖSYM başkanı Halis Aygün'den geldi. Buna göre; tercihle ilgili detayların bulunduğu kılavuz bugün erişime açılırken YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinden itibaren gerçekleştirilecek…
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI!
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini
tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb.
yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.