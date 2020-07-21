Üniversite kontenjanları son dakika açıklandı! 2020 YKS tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik üniversite kontenjanları belli oldu

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

YKS) örgün programlarda, Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalmış iken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda arttı.

Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor.

2 BÖLÜME İLK KEZ BAŞARI GETİRİLDİ

Bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar ise şu şekilde:

Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239.

Bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu.

Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.

HUKUK İÇİN BAŞARI SIRASI GÜNCELLENDİ

Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edildi.

ECZACILIK VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLK KEZ BAŞARI SIRASI ŞARTI UYGULANIYOR

Yeni YÖK'ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı ve toplumda geniş bir mutabakat kabul gören bazı programlar için getirdiği "başarı sıralaması şartı" son yıllarda akademinin ve paydaşların tasvibini ve takdirini kazanacak nitelikte olumlu sonuçlar üretmektedir. Bu sene başarı sıralaması şartının kapsamı, akademinin ve paydaşların görüşleri ve ısrarlı teklifleri doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlenmiş ve bu karar sınavlardan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu aynı zamanda kendi içinde bir kontenjan planlaması amacını da barındırmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353