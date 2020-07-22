MEB ile LGS kontenjanları ile lise taban puanları 2020: LGS taban puanları ve lise kontenjanları ile yüzdelik dilimler

LGS sonuçları açıklandı ve lise tercihleri bugün başlıyor. Tam bu noktada ise LGS taban puanları ve lise kontenjanları ile yüzdelik dilimler olmaktadır. Tercih dönemi için MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Haberimizin içerisinden lise kontenjanları ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte (Fen, Özel ve Anadolu liseleri) LGS kontenjanları ile lise taban puanları 2020
2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 20 Temmuz 2020 bugün başlayacak tercihler içinse yüzdelik dilim, lise kontenjanları ve LGS taban puanları gibi pek çok konu hakkında araştırmalar başladı.
2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.
LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000