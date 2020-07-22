AÖL giriş ekranı: 2020 MEB ile Açık Lise AÖL 2.dönem sınavı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde AÖL giriş ekranından sınav giriş yerlerine ulaşan öğrenciler açık lise 2.dönem sınavlarını beklemeye başladı. Milyonlarca açık lise öğrencisi AÖL 2.dönem sınavları için çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayı içerisinde yapılacağı bilinen sınav tarihleri için ise gözler MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri belli oldu. 2020 MEB ile Açık Lise AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL giriş ekranı!
Açıköğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınav tarihi belli oldu. Liseyi açıktan bitirmek isteyenler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sonu sınavlarına 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde sınava girecek. AÖL sınavları üç oturumda gerçekleşecek.
Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı'nın 1. oturumu cumartesi günü saat 09.30'da 2. oturumu ise cumartesi günü saat 14.00'de, 3. oturumu ise pazar günü saat 09.30'da başlayacak.
Kurum tarafından yapılan açıklama:
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.
Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.
AÖL SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
AÖL Sınav Giriş Belgeleri "http://aol.meb.gov.tr/" resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.