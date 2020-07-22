AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı!

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sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ sorgulama ekranı!

Açık ve final sınavları onlıne olarak gerçekleştirildi. Kariyer hayatına uzaktan eğitim üzerinden devam eden öğrenciler İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi online bitirme (final) AUZEF sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılını kapsayan sınav 10 Temmuz’da başlamış, 20 Temmuz saat 23.59’da sona etmişti. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Peki ne zaman açıklanacak? Üniversitesi 2020 sorgula

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:03 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:04 ABONE OL
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF final sonuçları sorgula

10-20 Temmuz tarihlerinde final sınavlarını olan öğrenciler sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatına devam eden öğrenciler final sınavlarının ardından sonuçlar için beklemeye koyuldu. Koronavirüs salgını sebebiyle onlıne olarak yapılan sınavlar 20 Temmuz saat 23.59'da sona ermişti. Bir önceki sınav sonuçlar üç gün içinde açıklanırken gözler Açık ve final sonuçlarına çevrildi. Buna göre; ne zaman açıklanacak? Üniversitesi 2020 sorgula! Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınavları 10-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında onlıne olarak gerçekleştirildi. Corona virüs salgını birçok kurumun uygulamalarında değişiklikler yapmasına ve örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin almasına neden olurken birçok vatandaş ? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte ayrıntılar…

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF final sonuçları sorgula

AUZEF ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında arasında yapıldı.

Üniversitesi Açık ve AUZEF online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

2020 AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sonuçlarına ilişkin güncel bilgi bulunmuyor. Genellikle sınavın son günü itibarıyla bir hafta içerisinde sonuçların erişime açıldığı biliniyor.

Ayrıca sınava ilişkin son açıklama şöyle;

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF final sonuçları sorgula
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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı!
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