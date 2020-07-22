AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF final sonuçları sorgulama ekranı!

10-20 Temmuz tarihlerinde final sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eğitim hayatına devam eden öğrenciler final sınavlarının ardından sonuçlar için beklemeye koyuldu. Koronavirüs salgını sebebiyle onlıne olarak yapılan sınavlar 20 Temmuz saat 23.59'da sona ermişti. Bir önceki sınav sonuçlar üç gün içinde açıklanırken gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sonuçlarına çevrildi. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF final sonuçları sorgula! Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde!
AUZEF final sınavları 10-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında onlıne olarak gerçekleştirildi. Corona virüs salgını birçok kurumun uygulamalarında değişiklikler yapmasına ve örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin almasına neden olurken birçok vatandaş AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor.
İşte ayrıntılar…
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında arasında yapıldı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
AUZEF sonuçlarına ilişkin güncel bilgi bulunmuyor. Genellikle sınavın son günü itibarıyla bir hafta içerisinde sonuçların erişime açıldığı biliniyor.
Ayrıca sınava ilişkin son açıklama şöyle;
Değerli Öğrencilerimiz,
Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."