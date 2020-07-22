AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 10-20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Kariyer hedefleri doğrultusunda final sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. En son yapılan sınavın kısa sürede açıklandığı bilinirken İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi online bitirme (final) AUZEF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merak ediliyor. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı olduğu sınavlar 10-20 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde onlıne olarak sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçlarına ilişkin net tarih henüz belli olmadı. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.
İşte tüm detaylar…
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında arasında yapıldı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF sonuçlarına ilişkin güncel bilgi bulunmuyor. Genellikle sınavın son günü itibarıyla bir hafta içerisinde sonuçların erişime açıldığı biliniyor.
Ayrıca sınava ilişkin son açıklama şöyle;
Değerli Öğrencilerimiz,
Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."
10- 20 Temmuz tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.