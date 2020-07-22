AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 10-20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Kariyer hedefleri doğrultusunda final sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. En son yapılan sınavın kısa sürede açıklandığı bilinirken İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi online bitirme (final) AUZEF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merak ediliyor. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı olduğu sınavlar 10-20 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde onlıne olarak sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçlarına ilişkin net tarih henüz belli olmadı. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte tüm detaylar…