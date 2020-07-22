BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? MEB ile BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

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sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? MEB ile 2020 ne zaman açıklanacak?

Uzun bir süredir takip edilen sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Nisan 2020 tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçları için binlerce veli ve öğrenci MEB'ten gelecek açıklamaya gözlerini çevirmiş durumda. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan ötürü ileri bir tarihe ertelenen ne zaman açıklanacak? MEB ile 2020 BİLSEM sınav sonuçları ve detayları...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:20 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:20 ABONE OL
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 Ocak ile 19 Nisan 2020 tarihleri aralığında grup tarama sınavları yapılan sonuçları merakla bekleniyor. Şu ana kadar konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de veliler ve öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında MEB Bakanı Ziya Selçuk, sonuçlara yönelik bir çalışma yapacaklarını duyurmuştu. Peki; ne zaman açıklanacak? MEB ile açıklandı mı?

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2020 MEB İLE BİLSEM SINAV SONUÇLARI

BİLSEM sınav sonuçlarına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olmuştu. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.

Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? MEB ile BİLSEM sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?
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