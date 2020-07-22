DGS sınav yerleri SORGULAMA EKRANI: 2020 Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

DGS sınav yerleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı başvurularının sona ermesiyle beraber binlerce önlisans mezunu vatandaş ÖSYM sınav giriş belgesi için gözünü resmi siteye çevirdi. Her düzenlenen sınava binlerce önlisans mezunu aday lisans programına geçiş sağlamak amacıyla katılıyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM sorgulama ekranı!
Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Temmuz ayının son günlerini yaşarken şimdilerde adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor. DGS sınav yerleri ise henüz açıklanmadı…
ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.
DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.
Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.