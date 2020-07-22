DGS sınav yerleri SORGULAMA EKRANI: 2020 Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.