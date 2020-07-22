EBA online LGS tercih danışmanlığı giriş ekranI 2020: EBA lise tercih danışmanlığı nasıl ve nereden alınır?

EBA'DAN TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için 20 Temmuz'dan itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını açıklayarak, 'Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.' dedi.

EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA online tercih danışmanlığı EBA'daki canlı ders sistemi üzerinden verilecek. Yukarıdaki ekran üzerinden giriş yapabilirsiniz.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRECEK

"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."

13 BİN ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle iletişime geçecek." diye konuştu.

EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI NASIL ALINIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacak. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.