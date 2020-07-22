EBA online LGS tercih danışmanlığı giriş ekranI 2020: EBA lise tercih danışmanlığı nasıl ve nereden alınır?

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online LGS tercih danışmanlığı giriş ekranI 2020: EBA lise tercih danışmanlığı nasıl ve nereden alınır?

tarafından Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih danışmanlığı hizmete başladı. Onlıne tercih danışmanlığı öğrencilerin okul tercihlerinde yardımcı olmaları için canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler için nasıl alınır? ekranı

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:03 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:05 ABONE OL
EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA online LGS tercih danışmanlığı ekranı

tercih danışmanlığı, LGS sonuçlarının ardından tercih dönemine giren öğrenciler için hizmete girdi. Eğitim hayatını iyi bir lisede devam ettirmek isteyen öğrenciler danışmanlık hizmetinden onlıne olarak yararlanabilecek. , 20 Temmuz'da başlayan tercih döneminde danışmanlık hizmetinin canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki nasıl alınır? ekranı

EBA ONLİNE LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için 20 Temmuz'dan itibaren (EBA) üzerinden danışmanlığı hizmeti başlatılacağını açıklayarak, 'Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.' dedi.

EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI NASIL ALINIR?

LGS tercihleri tüm hızıyla sürüyor. Lise tercihleri döneminde tercih danışmanlığı hizmeti almak isteyenler için EBA tercih danışmanlığı yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca öğrenci ve veli '' ?'' sorusuna yanıt ararken tüm detayları haberimizde derledik.

İşte EBA tercih danışmanlığı hakkında merak edilenler…

EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA online LGS tercih danışmanlığı ekranı

EBA'DAN TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

, (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için 20 Temmuz'dan itibaren () üzerinden danışmanlığı hizmeti başlatılacağını açıklayarak, 'Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.' dedi.

EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA online tercih danışmanlığı EBA'daki canlı ders sistemi üzerinden verilecek. Yukarıdaki ekran üzerinden giriş yapabilirsiniz.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRECEK

"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."

13 BİN ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle iletişime geçecek." diye konuştu.

EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI NASIL ALINIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacak. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA online LGS tercih danışmanlığı ekranı
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EBA online LGS tercih danışmanlığı giriş ekranI 2020: EBA lise tercih danışmanlığı nasıl ve nereden alınır?
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