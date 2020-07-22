AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı: Açık Lise 2020 AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

Açık Lise sınavlarına az bir zaman kala sınav yerleri hakkındaki araştırmalar artmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi kimlik kartı, sınav giriş belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı gibi pek çok gerekli belgenin sınav esnasında öğrencilerin yanında bulundurması gerekiyor. Sınava nerede ve hangi okula gireceklerini öğrenmek isteyen Açık Lise öğrencileri ise AÖL sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınav öncesi AÖL sınav giriş belgesi araştırmaları sürüyor. Peki; AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.