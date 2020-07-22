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ve kontenjanları 2020! YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Özellikle medya alanında tercih etmek isteyen öğrenciler ' ve kontenjanları' şeklinde aratmalar yapıyorlar. Peki, taban puanları açıklandı mı? YKS Fakültesi Fakültesi taban puanları ve kontenjanları!

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:08 ABONE OL
İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020! YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları için geri sayım sürerken İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İlgili üniversitelerin İletişim Fakültesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; 2020 İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020:

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları 2020! YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin İletişim Fakültesi taban puanları ve kontenjanları
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