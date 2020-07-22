KPSS geç başvuru ekranı: 2020 KPSS Lisans sınavı geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılıyor?

KPSS Lisans düzeyi sınavı için geç başvuru tarihleri ÖSYM sosyal medya ve resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek amacıyla sınava katılım sağlayacak adaylar eğer belirlenen başvuru sürecini kaçırdıysa bir miktar daha fazla ücret talebi ile gecikmeli olarak başvurudan yararlanabilecek. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans geç başvuru ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından KPSS 2020 Lisans sınavına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Sınava girmek isteyen ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için bugün ve yarın işlemlerini gerçekleştirme hakkı sunuluyor. Geç başvuru ücreti ise merak ediliyor…
KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS geç başvuru ücreti ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz'da alınacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecek. Adayların sınav ücretini de kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekiyor.
KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde alınacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Başvuru günlerinde sınav ücretleri aşağıdaki gibiydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL