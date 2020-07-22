KPSS geç başvuru ekranı: 2020 KPSS Lisans sınavı geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılıyor?

KPSS Lisans düzeyi sınavı için geç başvuru tarihleri ÖSYM sosyal medya ve resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek amacıyla sınava katılım sağlayacak adaylar eğer belirlenen başvuru sürecini kaçırdıysa bir miktar daha fazla ücret talebi ile gecikmeli olarak başvurudan yararlanabilecek. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans geç başvuru ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2020 KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından KPSS 2020 Lisans sınavına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Sınava girmek isteyen ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için bugün ve yarın işlemlerini gerçekleştirme hakkı sunuluyor. Geç başvuru ücreti ise merak ediliyor…