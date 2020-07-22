KPSS lisans geç başvuru tarihleri 2020: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı başvuruları ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları her yıl yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Memur olma hayali kuran adaylar için geç başvuru süreci başladı. Lisans başvurularını tamamlayıp sınava girmek isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuruları belli oldu. Peki KPSS lisans geç başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavı başvuru tarihleri
ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS lisans başvuruları 22-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular saat 23:59'da tamamlanacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.
ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı. Böylelikle '' KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.
İşte KPSS lisans geç başvuruları ve ortaöğretim, önlisans başvuru tarihleri…
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.