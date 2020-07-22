Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile duyuruldu! Okulların açılacağı tarih belli oldu...

Okulların açılacağı tarihle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Bu kapsamda Temmuz ayının son günlerini yaşarken ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri geri sayıma başladı. Buna göre; Bakan Ziya Selçuk taptığı açıklamada milyonların beklediği yanıtı vererek okulların bu sene erkenden açılacağını ve geç kapanacağını duyurdu. Peki, 2020-2021 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? Bu yıl okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam mı edecek? İşte o açıklamanın detayları…

2020-2021 MEB TAKVİMİ İLE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın nedeniyle bir süre uzaktan eğitim alan öğrenciler yeni dönemde okullarına kavuşacakları günü iple çekmeye başladı. MEB 2020-2021 takvimine göre Ağustos ayında açılacak olan okullar dönemi geç kapatacak. Öte yandan öğrenciler telafi eğitimi de alacak. Bakan Ziya Selçuk okulların açılacağı o tarihi duyurmuştu…