Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı, tarih belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılacak olan açıklamayla beraber üniversitelerin açılış tarihi belli olacak. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim üzerinden ders gören lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılmasına ilişkin YÖK'ten açıklama bekliyor. Şu an yaz tatili sürecine giren öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırırken üniversitelerin açılma tarihini merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde üniversitelerde eğitim Eylül ayında başlıyordu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı?
Üniversitelerde eğitim gören milyonlarca öğrencinin gözü kulağı üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. YÖK'ün yakın zamanda açıklama yapması beklenirken üniversitelerin açılış tarihine ilişkin araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."
Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.