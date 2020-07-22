YKS yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?

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ne zaman başlayacak? 2020 YKS ne zaman sonuçlanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kontenjanları ve taban puanlarının açıklanmasının ardından YKS yerleştirme sonuçları araştırması hız kazandı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda iyi bir üniversite eğitim almak isteyenler için tercih kılavuzunda bilgi amaçlı kontenjan ve puan bilgisi de paylaşıldı. Şimdi ise gözler yerleştirme işlemlerinin tarihine çevrildi. Peki ne zaman başlayacak? ne zaman sonuçlanır?

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:07 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:07 ABONE OL
YKS 2020 yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yerleştirme işlemleri tamamlanacak. tarafından yapılan en son açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kontenjan ve taban puan bilgisi belli oldu. Böylelikle adaylar üniversitelerin kontenjan ve puan bilgisine ulaşmış oldu. Tercihler için tanınan süre tamamlanırken, adayların da tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemine gelmeye başladı. Buna göre; 2020 ne zaman başlayacak? ne zaman sonuçlanır?

YKS 2020 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020 YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar sonuçlarını 'nin sitesinden öğrenecek.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

ÖSYM tarafından belirtilen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınav sonucu tarihine kısa süre kaldı. ÖSYM'nin bu yılki takvimiyle YKS sonuç tarihi 28 Temmuz olarak belirlendi.

İşte, YKS yerleştirme işlemlerine dair bilgiler…

YKS 2020 yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS sonuçlarını 28 Temmuz'da erişime açacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını 10.00'da erişime açması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları ise "sonuç.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM üzerinden sonuçlar açıklandığı takdirde yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

YKS 2020 yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?
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YKS yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?
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