YKS yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yerleştirme işlemleri tamamlanacak. YÖK tarafından yapılan en son açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kontenjan ve taban puan bilgisi belli oldu. Böylelikle adaylar üniversitelerin kontenjan ve puan bilgisine ulaşmış oldu. Tercihler için tanınan süre tamamlanırken, adayların da tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemine gelmeye başladı. Buna göre; 2020 YKS yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman sonuçlanır?

YKS 2020 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020 YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenecek.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

ÖSYM tarafından belirtilen 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınav sonucu tarihine kısa süre kaldı. ÖSYM'nin bu yılki takvimiyle YKS sonuç tarihi 28 Temmuz olarak belirlendi.

İşte, YKS yerleştirme işlemlerine dair bilgiler…