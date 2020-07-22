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Kimler puanı ile üniversite tercihi yapabilir? YKS tercih şartları nelerdir?

Üniversite tercihlerine ilişkin kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih şartları gibi detaylar da adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden gerçekleşecek olan tercihlerde adaylar aldıkları puanları baz alarak gerçekleştirecek. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan adaylar kendi puan türlerini de göz önünde bulundurması ve lisans programına yerleşebilmesi adına baraj puanını geçmesi gerekiyor. Yükseköğretim programlarına kayıt olabilecek. Peki, YKS tercih şartları nelerdir? Kimler YKS puanı ile üniversite tercihi yapabilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:04 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:06 ABONE OL
Kimler YKS puanı ile üniversite tercihi yapabilir? YKS tercih şartları nelerdir?

YKS tercih şartları kılavuzun yayınlanmasıyla beraber milyonların gündemindeki yerini aldı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre; adaylar belirtilen tarihlerde tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, aldıkları puan türüne uygun yükseköğretim programlarını tercihlerine yazarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Peki, YKS tercih şartları nelerdir? Kimler YKS puanı ile üniversite tercihi yapabilir?

YKS TERCİH ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylar YKS kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber tercih yapabilmeleri için gereken şartları merak etmeye başladı. Bu kapsamda kişilerin Lisans programlarına yerleşebilmelerinin en büyük şartı elbette ki baraj puanı.

Lisans programına yerleşmek isteyen kişilerin 170 baraj puanının üzerinde bir puana sahip olması gerekmektedir.

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YKS puanı ile Kimler Tercih Yapabilir?

1.Ön Lisans Programları ve Özel Yetenek Sınavları İçin:

TYT Puanı 150 ve üzeri olan adaylar meslek yüksekokullarını (2 yıl) tercih edebilir. Aynı zamanda bu adaylar üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına da başvurabilir.

2.Lisans Programları İçin:

TYT Puanı 150 ve üzeri ve AYT Puan türlerinden her hangi birisinin 180 ve üzeri puan olması durumunda aday Fakülte ve Yüksekokulları (4,5,6 yıl) tercih edebilir.

YKS adaylarının kaç tercih hakkı olacak?

Adayların 24 tercih hakkı olacaktır. Adayların 24 tercihin hepsini de doldurmak zorunda değildir.

Son dakika haberi: YKS tercih tarihleri açıklandı! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

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Kimler YKS puanı ile üniversite tercihi yapabilir? YKS tercih şartları nelerdir?
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