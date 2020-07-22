ÖSYM ile YKS tercih işlemleri nasıl yapılır? YKS 2020 üniversite tercihi nasıl ve hangi siteden yapılacak, ne zaman başlayacak?

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ile tercih işlemleri nasıl yapılır? YKS 2020 üniversite tercihi nasıl ve hangi siteden yapılacak, ne zaman başlayacak?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından milyonlarca üniversite öğrenci adayı tercihleri için detayları araştırmaya başladı. Gelen açıklamaya göre; Bugün Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Üniversite tercih kılavuzunun erişime açılacağı bilgisi verilirken öte yandan tercihlerin ise 6 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. Peki, 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:04 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:06 ABONE OL
YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile Üniversite tercih kılavuzu açıklanıyor! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Biraz önce gelen son dakika bilgisi ile beraber üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. başkanı Halis Aygün; tercih kılavuzunun bugün içerisinde adayların erişimine açılacağı bilgisini verirken adayların gözü ÖSYM resmi sitesine çevrildi. Peki, 2020 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Üniversite sınavına katılım sağlayan adayların heyecan dolu bekleyişi sürerken tercih maratonunun başlayacağı o tarih açıklaması ÖSYM başkanı Halis Aygün'den geldi. Buna göre; tercihle ilgili detayların bulunduğu kılavuz bugün erişime açılırken YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinden itibaren gerçekleştirilecek…

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile Üniversite tercih kılavuzu açıklanıyor! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

tarafından yapılan açıklama şöyle;

"2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

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YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile Üniversite tercih kılavuzu açıklanıyor! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI!

Adaylar, 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde 'nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini
tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb.
yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM ile Üniversite tercih kılavuzu açıklanıyor! YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.

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ÖSYM ile YKS tercih işlemleri nasıl yapılır? YKS 2020 üniversite tercihi nasıl ve hangi siteden yapılacak, ne zaman başlayacak?
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