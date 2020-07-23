LGS tercih robotu ile LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesi: MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

LGS süreci öğrencilerin yakından takip ettiği gündem konuları arasında yer alıyor. Sınav sürecinin tamamlanması ve tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS taban puanları, lise kontenjanları, yüzdelik dilimler gibi detaylar merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden lise taban puanları ile diğer detaylara ulaşabilirsiniz. 2020 LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesi! MEB ile LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

LİSE TABAN PUANLARI, LİSE KONTENJANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLER

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. LGS tercih işlemleri için en önemli süreç lise taban puanları ve kontenjanları olmaktadır. Haberimizin içerisinden LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler