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Haberler Eğitim Haberleri LGS tercih robotu ile LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesi: MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

LGS tercih robotu ile LGS ve listesi: MEB ile 2020 ve ile yüzdelik dilimler

LGS süreci tamamlandı ve şimdi ise tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerinin en önemli ayrıntısı ise lise , kontenjan listesi ve yüzdelik dilimler olmaktadır. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan listeye göre; haberimizin içerisinden kontenjan listesi, yüzdelik dilimler gibi detaylara ulaşabilirsiniz. 2020 LGS taban puanları ve listesi! MEB ile ve ile yüzdelik dilimler

Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:48 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:48 ABONE OL
2020 LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesi: MEB ile LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

LGS süreci öğrencilerin yakından takip ettiği gündem konuları arasında yer alıyor. Sınav sürecinin tamamlanması ve tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS , , yüzdelik dilimler gibi detaylar merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden ile diğer detaylara ulaşabilirsiniz. 2020 ve lise kontenjanları listesi! MEB ile ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

LİSE TABAN PUANLARI, LİSE KONTENJANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLER

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. LGS tercih işlemleri için en önemli süreç lise taban puanları ve kontenjanları olmaktadır. Haberimizin içerisinden LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesine ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

2020 LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesi: MEB ile LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

2020 yılı liselerin tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LİSE KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

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LGS tercih robotu ile LGS taban puanları ve lise kontenjanları listesi: MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve lise taban puanları ile yüzdelik dilimler
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