Üniversite tercih işlemleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YÖK, ÜNİVERSİTE KONTENJANLARINI AÇIKLADI

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite kontenjanlarını açıkladı. Üniversitelerin örgün eğitim programı için ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 528 bin 116, bu yıl ise 2 milyon 436 bin 958 olduğu belirtildi. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün eğitim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan belirlendiği anımsatılarak, "Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu. 2020 YKS örgün programlarda; devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi" denildi.

'TOPLAM 835 BİN 383 KONTENJAN'

Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanlarının geçen seneye göre aynı düzeyde kaldığı, vakıf üniversitelerinde kontenjanların kayda değer bir oranda arttığı kaydedilerek, "Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır. Açıköğretim fakültelerindeki programlara ise 2020 yılında 151 bin 350 kontenjan verilmiştir. 2019 yılındaki açıköğretim kontenjanları 172 bin 125, 2018 yılında ise 193 bin 250 idi. YÖK'ün açıköğretim programlarında tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği görülmektedir. Tıp programında 16 bin 448, diş hekimliğinde 7 bin 752, eczacılıkta 3 bin 893, ebelikte 4 bin 74, hemşirelikte ise 16 bin 239" denildi.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.