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AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri: 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

20 Temmuz tarihinde başlayan 28 Temmuz 2020’ye kadar devam edecek. Kayıt sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler kayıt otomasyonu ile AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır başta olmak üzere pek çok sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencilerin en fazla 5 ders alma hakkı bulunuyor. Bunun için AÖF yaz okulu kayıt ücretinin de belirlenen miktarda ve şekilde ödenmesi gerekiyor. İşte iki adımda tamamlanan AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 08:10 ABONE OL
AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri: 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için "AÖF yaz okulu kayıt" süreci 20 Temmuz tarihinde başladı. Yaz okulu kayıt başvuruları 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ders seçimi ve kayıt ücretinin ödenmesi şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleşen kayıt sürecinde öğrencilerin 5 ders seçme hakkı mevcut. Peki, AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt otomasyonu ve merak edilen soruların yanıtları…

2020 AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Bu yıl üç ders sınavı kaldırılıp yerine yazın verilen AÖF yaz okulu eğitiminin verilecek olması öğrenciler adına büyük avantaj sağlayacak. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Yapılan açıklamaya göre; kayıtlar 28 Temmuz'a kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri: 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

'nin resmi sitesinde bulunan kayıt otomasyonu butonuna tıklayarak ulaşılan sayfada yaz okulu başvuru ekranına kendi bilgilerinizle giriş yaparak yaz okulu kayıt işleminizi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  1. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
  2. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
  3. Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.
  4. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.
  5. Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
  6. Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.
  7. Ders seçimi sonunda alınan derslerin sayısına göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi yapılması mümkün değildir.
  8. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.
  9. Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.
AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri: 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ!

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti,

  • Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,
  • Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,
  • Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,
  • Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,
  • Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL
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AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri: 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
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