AÖF yaz okulu kayıt yapma işlemleri: 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? Yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için "AÖF yaz okulu kayıt" süreci 20 Temmuz tarihinde başladı. Yaz okulu kayıt başvuruları 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ders seçimi ve kayıt ücretinin ödenmesi şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleşen kayıt sürecinde öğrencilerin 5 ders seçme hakkı mevcut. Peki, AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt otomasyonu ve merak edilen soruların yanıtları…

2020 AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Bu yıl üç ders sınavı kaldırılıp yerine yazın verilen AÖF yaz okulu eğitiminin verilecek olması öğrenciler adına büyük avantaj sağlayacak. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Yapılan açıklamaya göre; kayıtlar 28 Temmuz'a kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleşecek.