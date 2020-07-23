AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF online final sınavları sonuçları açıklandı mı?

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sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Üniversitesi AUZEF online final sınavları sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları tamamlanmıştı. Koronavirüs sebebiyle 10-20 Temmuz tarihlerinde online düzenlenen sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Uzaktan eğitim sürecini tamamlayıp kariyer hedefleri olan öğrenciler Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sonuçlarına ilişkin güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Peki sorgulama nasıl yapılır? 2020 İstanbul Üniversitesi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 07:49 Son Güncelleme: 23.7.2020 07:49 ABONE OL
AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 10-20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Kariyer hedefleri doğrultusunda final sınavlarını olan öğrenciler sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. En son yapılan sınavın kısa sürede açıklandığı bilinirken İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi online bitirme (final) AUZEF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merak ediliyor. Buna göre; sorgulama nasıl yapılır? 2020 ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı olduğu sınavlar 10-20 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde onlıne olarak sınavlarını olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçlarına ilişkin net tarih henüz belli olmadı. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte tüm detaylar…

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversitesi final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında arasında yapıldı.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sonuçlarına ilişkin güncel bilgi bulunmuyor. Genellikle sınavın son günü itibarıyla bir hafta içerisinde sonuçların erişime açıldığı biliniyor.

Ayrıca sınava ilişkin son açıklama şöyle;

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

10- 20 Temmuz tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken açıklandı mı merak ediyor. henüz açıklanmadı. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF online final sınavları sonuçları açıklandı mı?
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