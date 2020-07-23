Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM ile DGS sınav yerleri 2020 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ile sınav yerleri 2020 SORGULAMA SAYFASI: - DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Önlisans programından mezun olan ve eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katılım sağladığı sınav yerleri için bekleyiş başladı. Başvurular geçtiğimiz aylarda gerçekleşirken sınava az bir süre kala vatandaşlar sınav giriş belgesi için yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. tarafından her yıl gerçekleşen 'na her yıl binlerce vatandaş katılım sağlıyor. Peki, 2020 DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM ekranı ile DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:44 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:44 ABONE OL
DGS sınav yerleri SORGULAMA EKRANI: 2020 Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

sınav yerleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen başvurularının sona ermesiyle beraber binlerce önlisans mezunu vatandaş sınav giriş belgesi için gözünü resmi siteye çevirdi. Her düzenlenen sınava binlerce önlisans mezunu aday lisans programına geçiş sağlamak amacıyla katılıyor. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM sorgulama ekranı!

2020 DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI – DİKEY GEÇİŞ SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Temmuz ayının son günlerini yaşarken şimdilerde adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanacak sınav giriş belgesi açıklamasını bekliyor. DGS sınav yerleri ise henüz açıklanmadı…

DGS sınav yerleri SORGULAMA EKRANI: 2020 Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

DGS NE ZAMAN? DİKEY GEÇİŞ SINAVI TARİHİ

sınav takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

henüz yayınlanmadı.

Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

DGS sınav yerleri SORGULAMA EKRANI: 2020 Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır.

DGS sınav yerleri SORGULAMA EKRANI: 2020 Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

DGS NEDİR?

, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM ile DGS sınav yerleri 2020 SORGULAMA SAYFASI: Dikey Geçiş Sınavı - DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA