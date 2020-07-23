3004 nitelik kodu, 6225 nitelik kodu nedir? KPSS 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

KPSS 3004, 6225 nitelik kodu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2020/1 tercih işlemlerinin başladığını açıklamasıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir kodların anlamları farklıdır. Peki KPSS 3004, 6225 nitelik kodu nedir? 3004, 6225 nitelik kodları anlamları nedir?

3004, 6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından KPSS 2020/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 3004, 6225 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İki kodunda farklı anlamları bulunuyor. KPSS ile yapılan tercihlerde adayların dikkat ettiği 3004, 6225 nitelik kodu nedir?

İşte yanıtı…