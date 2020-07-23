LGS tercihleri 2020: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Türkiye'de 1 milyonu aşkın öğrenci istedikleri lisede okuyabilmek için geçtiğimiz ay LGS de ter dökmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte lise tercihleri e-Okul üzerinden başlamıştı. Tercih ekranının erişim açılmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler LGS sonrası lise tercihi nasıl yapılır ve tercih robotu ekranını araştırmaya başladılar. Bu başlık altında MEB tarafından tavsiye edilen tercih adımları, LGS tercih robotu ve lise tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı yer almaktadır.

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada LGS tercihleri için heyecanlı süreç başladı. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında öğrenciler e okul öğrenci giriş ekranı ile tercihlerini gerçekleştirirken öte yandan Lise tercih robotu ekranından da destek alabilecek ve kendi puanlarına uygun olan okulların listesine ulaşabilecek…