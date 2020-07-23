LGS tercihleri 2020: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

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tercihleri 2020: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Gelen son dakika haberine göre sınavına giren 100 binlerce öğrenci için heyecanlı tercih maratonu başladı. LGS sonrası lise tercihleri tarafından belirlenen tarih ve tercih alımlarına göre yapılacak. İyi bir lisede okumak için sınavda ter döken öğrenciler lise tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtını ve tercih robotu hakkında bilgileri araştırıyorlar. Peki, ile lise tercihler nasıl yapılır? İşte, e-okul lise tercih ekranı ile birlikte izlenilmesi gereken adımlar...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 08:47 Son Güncelleme: 23.7.2020 08:47 ABONE OL
LGS tercihleri: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB 2020 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Türkiye'de 1 milyonu aşkın öğrenci istedikleri lisede okuyabilmek için geçtiğimiz ay de ter dökmüştü. 'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte lise tercihleri e-Okul üzerinden başlamıştı. Tercih ekranının erişim açılmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler LGS sonrası lise tercihi nasıl yapılır ve tercih robotu ekranını araştırmaya başladılar. Bu başlık altında tarafından tavsiye edilen tercih adımları, LGS tercih robotu ve lise tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı yer almaktadır.

LGS TERCİH ROBOTU İLE LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada LGS tercihleri için heyecanlı süreç başladı. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında öğrenciler e okul öğrenci giriş ekranı ile tercihlerini gerçekleştirirken öte yandan Lise tercih robotu ekranından da destek alabilecek ve kendi puanlarına uygun olan okulların listesine ulaşabilecek…

LGS tercihleri: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB 2020 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

LGS TERCİH ROBOTU 2020

, kılavuzu yayımlarken E Okul lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercihleri: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB 2020 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www..gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü,

kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

LGS tercihleri: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB 2020 LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www..gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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LGS tercihleri 2020: E Okul VBS öğrenci girişi ile lise tercih ekranı! MEB LGS tercih robotu lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?
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