ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.



ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

KPSS-2020/1 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre yapılacak olan tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen adaylar sisteme, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte giriş yapabilecekler.

KPSS-2020/1 TERCİH İŞLEMLERİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından

(2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur