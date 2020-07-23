Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı, açılış tarihi belli oldu mu?

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? 2020-2021 Eğitim döneminde , açılış tarihi belli oldu mu?

Lisans ve önlisans eğitimlerine kaldığı yerden devam etmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Hem üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler hem de eğitimlerine devam eden öğrenciler ’ten gelecek açıklamayı beklemeye başladı. 16 Mart’tan itibaren kapalı olan okullarda eğitim süreci onlıne olarak devam etmişti. Her yıl Eylül ayında açılan üniversitelerin açılma tarihine ilişkin araştırmalar bu sene hız kazandı. Buna göre; ? YÖK mı?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 08:33 Son Güncelleme: 23.7.2020 08:33 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak olan açıklamayla beraber belli olacak. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim üzerinden ders gören lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılmasına ilişkin YÖK'ten açıklama bekliyor. Şu an yaz tatili sürecine giren öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırırken üniversitelerin açılma tarihini merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde üniversitelerde eğitim Eylül ayında başlıyordu. Peki ? YÖK mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde eğitim gören milyonlarca öğrencinin gözü kulağı üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. YÖK'ün yakın zamanda açıklama yapması beklenirken üniversitelerin açılış tarihine ilişkin araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, TARİH BELLİ OLDU MU?

henüz belli olmadı. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2020-2021 eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Eğitim döneminde üniversiteler açılacak mı, açılış tarihi belli oldu mu?
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