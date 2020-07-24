E Okul ekranı MEB ile lise taban puanları ve LGS kontenjanları: (Fen, Anadolu ve Özel liseler) Lise kontenjanları ile LGS taban puanları

LGS tercih işlemleri ile birlikte en çok araştırılan konular arasında lise taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler olmaktadır. LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler aldıkları puanlar ile tercihlerini yapacak. Buna göre; haberimizin içerisinden lise taban puanları ile lise kontenjanlarına ulaşabilirsiniz. İşte E Okul MEB ile LGS taban puanları ile LGS kontenjanları
Liselere Geçiş Sınavı sona erdi ve LGS tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte lise taban puanları ile lise kontenjanları araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından LGS taban puanları ile LGS kontenjanlarına ulaşabilir, detaylı bilgileri edinebilirsiniz.
LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.
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ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000